Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y del Grupo de Operaciones Especiales de la Guardia Estatal, ejecutaron una orden de cateo por los delitos de atentados a la seguridad de la comunidad y narcomenudeo.

El mandamiento judicial, autorizado por una Jueza de Control, fue cumplimentado en el ejido Nuevo Dolores, en el municipio de Abasolo.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron diversos indicios relacionados con los hechos investigados, como cartuchos útiles, cargadores equipo táctico, bolsas transparentes con hierba seca y verde con características físicas similares a la marihuana.

El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de las autoridades, en tanto continúan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de quien o quienes resulten implicados.