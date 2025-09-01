Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Patrulleros de la Guardia Estatal lanzaron tiros al aire y solicitaron refuerzos como si enfrentaran a una banda criminal, en la colonia Morelos, de Tampico, pero pronto salió la verdad: arrestaban a una familia que volvía de una fiesta.

Al presenciar el abuso, vecinos de la colonia Pescadores acudieron a defender a sus amistades en la rampa de la ruta Cascajal, donde hacía guardia la patrulla número 2004, con placas VY-8399-C.

En ese punto, que conecta con la carretera a Pánuco, Veracruz, y a San Luis Potosí, automovilistas han reportado extorsiones.

En un video subido a Facebook, los vecinos relataron que los policías sometieron a revisión una camioneta que traía a personas de una convivencia, pero los uniformados usaron lenguaje soez contra el conductor.

Los policías no traían el acompañamiento de un médico legista, reactivos, ni agentes de Tránsito para practicar un examen de alcoholemia. En tanto, el operador de la camioneta estaba sobrio.

Por la agresividad policiaca, vecinos de la Pescadores, principalmente mujeres, llegaron a defenderlo, pero los oficiales sacaron sus armas y dispararon al aire, y ese fue el inicio del altercado.

“Ábranse a la verg…, ábranse a la verg…”, gritó un gendarme, pistola en mano. El video se viralizó en el grupo Noticias Tampico, Madero, Altamira.

En minutos, llegaron refuerzos de la Guardia Estatal e hicieron un arresto masivo de hombres, mujeres y adultos mayores. No se reveló el número ni la identidad de los involucrados.

En la madrugada, los vecinos se manifestaron en las oficinas de la policía de Tampico, frente al parque Méndez, donde pidieron la intervención de la alcaldesa Mónica Villarreal, ya que no podían pagar las multas.

En este puerto, durante el mes de agosto, se incrementaron los robos residenciales en las colonias Guadalupe y Petrolera, que fueron captados por cámaras de videovigilancia.

De enero a julio de este año, la zona conurbada ha sido primer lugar en los delitos de daño en domicilio y lesiones, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Y la madrugada de este domingo, en una oportunidad de servir, la Guardia Estatal arrestó a una familia que volvía de una fiesta.