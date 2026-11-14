Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- En atención a un reporte emitido a través del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5), personal de la Guardia Estatal brindó apoyo y resguardo a tres menores de edad que fueron localizados deambulando sin compañía en la colonia Esperanza de esta ciudad fronteriza.

Al acudir al domicilio señalado, los efectivos se entrevistaron con una ciudadana que mantuvo bajo cuidado preventivo a los tres infantes (dos niños y una niña), tras percatarse de que permanecían solos en la vía pública desde la tarde sin que se conociera la ubicación de sus familiares.

Con el fin de salvaguardar su integridad física y emocional, los elementos realizaron el traslado a las instalaciones de la Casa Hogar del Niño, donde quedaron bajo custodia institucional para su atención integral y el seguimiento correspondiente.