Por Agencias

Corrientes, Argentina.- La secretaria general de la presidencia de Argentina, Karina Milei, sufrió un incidente este jueves durante un acto de campaña en la provincia de Corrientes. La actividad, que terminó con al menos dos detenidos, tuvo que ser acortada debido a los empujones, golpes y forcejeos entre los asistentes.

La presidenta del partido La Libertad Avanza (LLA) y hermana del mandatario argentino, Javier Milei, acudió al evento para respaldar a Claudio Lisandro Almirón, candidato a la gubernatura local. Martín Menem, presidente del Congreso, la acompañó en el acto.

Según los medios ‘Página 12’ y ‘La Nación’, los dos funcionarios abandonaron el lugar cuando se produjeron gritos, empujones y agresiones a los periodistas. La Policía local detuvo a las dos personas por los enfrentamientos entre militantes y opositores.

El incidente ocurre un día después de que el presidente Milei tuviera que ser evacuado cuando su caravana electoral, en la que se desplazaba con su hermana, fue atacada con piedras en la localidad de Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires.

Pese a la agresión, las autoridades afirmaron que el mandatario «se encuentra en excelente estado de salud y trabajando normalmente».

El presidente ultraderechista atribuyó lo que describió como una «lluvia de piedras» a la «desesperación» de quienes quieren terminar con su gobierno. También afirmó que orquestaron una «opereta» de presunta corrupción. (Europa Press/La Jornada y Agencias).