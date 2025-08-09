Por Agencias

Atlanta, Georgia.- Un agente del orden público resultó herido después de que se informara de un tirador activo en el campus de la Universidad Emory en Atlanta, informó ABC News este viernes.

El Departamento de Policía de Atlanta informó que el sospechoso ahora está muerto, mientras que fuentes informaron a ABC News que la policía local encontró a un sospechoso e intentó enfrentarlo cuando se produjo un intercambio de disparos.

La policía se dio cuenta del sospechoso fuertemente armado, que estaba ubicado en el techo del CVS de Emory Point, después de que dispararon. Un agente de policía resultó gravemente herido en el intercambio de disparos con el sospechoso, declararon las fuentes.

Se decretó una orden de confinamiento, que posteriormente se levantó. «corran, escóndanse, eviten la zona», anunció la universidad en una alerta este viernes por la tarde.

El campus escolar está ubicado cerca de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). No quedó claro de inmediato si el tiroteo estaba relacionado con la agencia federal.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, emitió un comunicado en su cuenta de X agradeciendo a los socorristas por acudir rápidamente «hacia el peligro para controlar al tirador y salvar vidas».

«Les pedimos que se unan a nosotros para tenerlos presentes en nuestras oraciones, junto con aquellos que resultaron heridos cerca del Centro CDC», escribió Kemp.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Atlanta también respondió al incidente. (The Independent y Agencias).