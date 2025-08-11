Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvo a una mujer que disparó de manera directa contra tres de sus vecinos por un conflicto, de las cuales dos mujeres perdieron la vida.

A través de la radiofrecuencia, fueron alertados de una balacera al interior de una vecindad en la colonia Morelos, justo sobre la calle Carpintería y Labradores, por lo que se aproximaron al lugar.

Al arribar, varias personas les solicitaron su intervención, debido a que, al interior de un departamento, se encontraban varias personas lesionadas.

En el domicilio se encontraban dos mujeres y un hombre recostados en el piso con manchas hemáticas, por lo que los uniformados solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que arribaron al sitio diagnosticaron a las dos mujeres, de 35 y 64 años de edad, con muerte por proyectil de arma de fuego con impactos en distintas partes del cuerpo.

El hombre, de 37 años de edad, fue diagnosticado con lesiones por proyectil de arma de fuego en el tórax, por lo que fue trasladado al nosocomio para su atención médica.

Personas que se encontraban en el exterior del edificio mencionaron a los policías que la probable responsable de la agresión se encontraba varios metros adelante.

Los efectivos realizaron la persecución y detención de la probable implicada, a quien tras realizarle una revisión preventiva le hallaron una pistola con un cargador. (Kevin Ruiz/La Jornada).