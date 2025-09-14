Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, advirtió que la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fue responsable de seguridad en el gobierno de Tabasco que él encabezó, muestra que en los gobiernos de la 4T “hay cero encubrimientos y cero impunidad”.

Sostuvo que él mismo solicitó que se investigue a fondo el caso y reiteró su “disposición plena” para comparecer ante las autoridades competentes, en caso de que sea requerido.

A través de un comunicado, López Hernández respondió además a quienes desde la oposición exigen que se le investigue por su relación con Bermúdez Requena, a quien se acusa de ser el líder del grupo criminal “La Barredora”. Les exigió “congruencia política y memoria histórica”, porque cuando ellos gobernaron protegieron a corruptos.

“Quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya, actual coordinador del PAN, y su familia”.

Recaló que “los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y Ramón Martín Huerta. En aquel tiempo, Ricardo Anaya y su partido eligieron proteger a los suyos antes que decirle la verdad al país”.

En cambio, agregó, “el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”.

El senador de Morena recordó que Anaya pasó varios años fuera del país tras perder la contienda presidencial, y que sólo regresó bajo el amparo del fuero que hoy lo protege en el Senado. “Huyó para evadir la justicia, ahora pretende erigirse como juez”.

Ese, dijo, es “el verdadero rostro de la hipocresía política: el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas, y aparece sólo cuando está seguro de que lo cubre un fuero. Resulta cínico que quienes no tuvieron la capacidad ni la voluntad de investigar los crímenes más oscuros de los gobiernos del PAN, hoy pretendan erigirse como fiscales”.

Ellos callaron “porque fueron parte de un sistema podrido de complicidades y corrupción que sumió a México en la violencia y en la impunidad”. En cambio, insistió, desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha emprendido una transformación profunda para que nunca más la impunidad sea la norma en México. “Cero encubrimiento y cero complicidades”. (Andrea Becerril/La Jornada).