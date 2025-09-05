Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch informó que desde el inicio de la operación el día 5 de febrero hasta la fecha se ha realizado la detención de 6,940 personas y el aseguramiento de 5,378 armas de fuego, 937,793 cartuchos de diversos calibres, 25,464 cargadores, 72,185.01 kg de droga, entre ellos, 386.9 kg de fentanilo, 4,683 vehículos y 844 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

* Tamaulipas

En San Fernando, se aseguraron tres armas largas, 18 cargadores, 320 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo con blindaje artesanal.

* Baja California

En Mexicali, se detuvo a dos personas, se aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 25 cartuchos y 60 dosis de metanfetamina.

En Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, se detuvo a 11 personas, se aseguraron siete cartuchos, 82 dosis de metanfetamina, 110 dosis de marihuana, 100 de heroína, cuatro de cocaína, 15 cigarros con marihuana, una pipa de vidrio, tres vehículos y dos inmuebles.

* Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 3,890 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y dos condensadores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 80 millones de pesos.

En Navolato, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 10 armas de fuego, diversos cargadores, una caja metálica con municiones a granel y una cubeta con ponchallantas.

* Sonora

En Empalme, se detuvo a una persona, se aseguró un vehículo, un arma corta, un cargador, cuatro cartuchos útiles, 1,700 dosis de cristal, 1,880 de marihuana y 125 de cocaína, 60 pipas de cristal, cuatro equipos de radiocomunicación y diversos ponchallantas.

En Nogales, se aseguraron 45,000 litros de hidrocarburo, 14 tractocamiones, dos vehículos, seis cisternas, tres bombas de trasvase y un inmueble.