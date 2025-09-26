Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este miércoles 1 de octubre el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya va a rendir su Tercer Informe al frente de los destinos de Tamaulipas. La ceremonia tendrá verificativo en el Teatro «Amalia G. de Castillo Ledón», ubicado frente a la Plaza Juárez.

En el marco de esta ceremonia, el gobernador va a presentar un balance de los avances, los desafíos y proyectos que se han impulsado durante los últimos 12 meses, desde Nuevo Laredo hasta el puerto de Tampico.

En sus recientes declaraciones el doctor Américo comentó que este evento infomara de manera directa sobre la situación general del estado, incluyendo los resultados en áreas de seguridad, salud, infraestructura, educación y desarrollo social, y dejó enclaro que en este Tercer informe va a exponer los planes y prioridades en los meses a seguir.

Este miércoles 1 de octubre. Ciudad Victoria será punto de encuentro de los 43 presidentes muncipales, de los diputados locales del estado y de los empresarios comprometidos con el desarrollo de la entidad.

Vale decir que la sede del este Tercer informe, el Centro Cultural Tamaulipas, fue una de las más importantes obras que le dejó a Ciudad Victoria el entonces gobernador Emilio Martínez Manautou, igualmente médico de profesión al igual que el actual gobernador Américo Villarreal. en enero de 1987—hace justamente 38 años—, en el marco de una serie de eventos donde participó la Orquesta Filarmonica del Bajío a cargo del maestro victorense Sergio Cárdenas Tamez, y la cantante Guadalupe Pineda. Las otras dos grandes obras del Dr. Emilio para beneficio de los victoreneses fueron los hospitales Infantil y General de Cd. Victoria.

Volviendo al tema del Tercer informe, creemos que la mejor aportación que el Dr. Américo Villarreal le esta dando a Victoria captial es la construcción de la Segunda Línea del Acueducto Presa Vicente Guerrero-Cd. Victoria.

EMPRENDE AUDITORIA SUPERIOR JORNADAS DE PROFESIONALIZACION

Les comparto que la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, en colaboración con diversas instituciones gubernamentales y académicas, inauguró la última etapa de las Jornadas de Profesionalización 2025, destinadas a fortalecer las capacidades técnicas y normativas de las administraciones municipales, en esta ocasión en la región sur. El evento se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el campus Tampico – Madero.

Dicho evento tuvo la participación de más de 115 asistentes, entre los que se incluyen alcaldes de los municipios de Cd. Madero, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico, Xicoténcatl, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, González y Gómez Farías, garantizando la presencia del total de los municipios convocados de la zona sur. Estas jornadas han buscado capacitar a los funcionarios municipales en materia de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización de recursos públicos.

Se contó con la asistencia de la Dra. Norma Pedraza Melo, Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Mtro. Fpeliz Luis Velasco Arévalo, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes reiteraron el compromiso de sus instituciones para seguir trabajando en conjunto en la lucha contra la corrupción y la mejora de la administración pública; y en representación del médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, Rector de la UAT, asistió el Dr. Luis Miguel Rodríguez Gonzpález, Subsecretario General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de aquel campus.

El acto inaugural se llevó a cabo por el Lic. Francisco Antonio Noriega Orozco, Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, quien dio la bienvenida a los asistentes. En su discurso, el Auditor destacó el compromiso de la Auditoría Superior para implementar auditorías con rigor técnico desde febrero de 2024, y manifestó el compromiso con la ciudadanía tamaulipeca, por lo que se promueven estos eventos con la finalidad de impulsar la correcta gestión de recursos públicos en los Ayuntamientos.

Vale decir que el éxito de estas jornadas se reflejó en un alto nivel de compromiso por parte de los alcaldes municipales, pues se alcanzó una participación del 86% del total de los Ayuntamientos. NOS VEMOS.

