Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, reconoció que en el corto y mediano plazo no es factible contratar psicólogos para cada una de las más de 6 mil 150 escuelas del estado.

“Un psicólogo no daría abasto. Lo que han optado el gobierno de la República y el gobierno del Estado es preparar a los maestros de grupo para que hagan la contención emocional y canalicen con los padres de familia en caso de que se necesite una terapia”, explicó.

El funcionario destacó que esta estrategia se enmarca en el programa ABC de las Emociones, que será inaugurado por el gobernador Américo Villarreal en Tampico.

“La escuela dejó de ser solo el lugar para aprender. Es el lugar donde tenemos que darle felicidad a los alumnos, que sientan que es un lugar seguro, que se les acoge y se les acepta con todas sus condiciones”.

El funcionario añadió que el programa busca fortalecer la atención socioemocional para prevenir ansiedad, depresión y consumo de drogas, además de reforzar la detección de neurodivergencias como el autismo.

“El año pasado eran 17,824 niños con alguna condición de neurodiversidad”, precisó.

En este contexto, adelantó que se trabaja con la Secretaría de Salud y el DIF para ampliar terapias, mientras que los maestros recibirán capacitación para la detección temprana de casos de autismo.

Actualmente Tamaulipas cuenta con más de 2,120 maestros psicólogos de USAER, cifra que el propio secretario calificó como insuficiente.

“Tendríamos que ver si podemos aumentar el número o enfrentar el problema con capacitación y programas”.

El programa ABC de las Emociones también se extenderá a nivel medio superior, con el objetivo de que los jóvenes encuentren en la escuela un espacio de contención emocional y acompañamiento.