Por Agencias

Ciudad de México.- El Buque Escuela Cuauhtémoc arribó al muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, Nueva York, tras haber efectuado pruebas de aceptación en la mar (SAT / Sea Acceptation Tests), con resultados satisfactorios, y se espera que a principios de octubre parta de Estados Unidos con destino a México.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), informó que el buque insignia de la institución naval superó las pruebas de aceptación en la mar, luego de tres días de navegar en aguas estadunidenses y acreditar que se encuentra en condiciones de navegabilidad, tras el accidente ocurrido en mayo pasado cuando la nave se impactó contra el puente de Brooklyn en el East River de Nueva York, lo que dejó un saldo de dos marinos fallecidos y 20 lesionados.

“En mencionadas pruebas, se verificó el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno (navegación) en modo normal y de emergencia, se realizaron pruebas del Sistema de Propulsor Auxiliar, tanto avante como atrás, a distintas revoluciones, asimismo, se consolidaron enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores y se comprobó la resistencia de su arboladura y jarcias, firme transversal y longitudinal, es decir el correcto funcionamiento de su sistema de propulsión a vela”, señaló la Semar.

El pasado 17 de septiembre el Buque Escuela, conocido como El Embajador y Caballero de los Mares, zarpó del muelle de Nueva York, tras concluir las reparaciones realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD.

Durante 72 horas de navegación el buque puso a prueba cada mástil, cabo y vela, “refrendando la valentía y compromiso de su tripulación”.

Este buque “ha sido parte fundamental en la formación de marinos mexicanos, una tradición naval que ha prevalecido por 43 años, emblema de disciplina y tenacidad, el cual, ha desplegado nuevamente sus velas con coraje y decisión, haciendo honor a Cuauhtémoc el último emperador mexica.

«De esta manera, esta institución naval reafirma la fortaleza del Buque Escuela Cuauhtémoc, mismo, que tras haber obtenido resultados favorables, continuará llevando un mensaje de buena voluntad en los mares del mundo y navegando en nombre de México como símbolo de orgullo y honor de nuestro país”. (Gustavo Castillo/La Jornada).