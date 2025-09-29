Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la policía investigadora ejecutaron una orden de cateo por el delito de robo en su modalidad de desmantelamiento de vehículos y comercialización de sus partes, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional.

El cateo fue llevado a cabo bajo la conducción del Agente del Ministerio Público en un inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, del municipio de Altamira.

Durante la diligencia, los peritos en criminalística ingresaron al domicilio y localizaron diversas piezas de vehículos, entre ellas tolvas, salpicaderas, faros, facias y llantas.

Asimismo hallaron puertas y cofres, todo lo cual fue fijado, descrito, embalado y asegurado conforme a derecho.

Finalmente, se procedió al aseguramiento del inmueble.