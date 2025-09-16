Por Agencias

San Pedro Garza García, Nuevo León.- El alcalde de San Pedro Garza García en Nuevo León, Mauricio Fernández, anunció su renuncia, tras complicaciones con el cáncer.

Este 15 de septiembre, Fernández informó al cabildo que previamente, solicitará una licencia de 15 días, la cual será del 16 al 28 de septiembre, donde sólo presentará su informe de gobierno el 30 de este mes, para al día siguiente, el 1° de octubre, presentar su renuncia definitiva.

“Ya paré todos los tratamientos, ya decidí dejar a la buena de Dios todo lo que me tocó, pero ya no me voy a tratar, ha sido pesadísimo”, destacó en su mensaje respecto a los tratamientos del cáncer.

En su lugar estará a cargo Mauricio Farah, secretario del ayuntamiento de San Pedro Garza García, que estará como encargado del despacho durante el periodo de licencia de Mauricio Fernández. (Vianney Carrera/La Jornada).