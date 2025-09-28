Por Agencias

Campeche.- El padre del cantante de música regional Julión Álvarez Montelongo, César Álvarez Villalpando, fue detenido en la carretera que conduce a Ciudad del Carmen, Campeche, a bordo de una camioneta con reporte de robo, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones del gobierno federal, Álvarez Villalpando fue asegurado el jueves 25 de septiembre, a las 4:05 de la tarde, en la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el entronque a Sabancuy y la localidad de “18 de Marzo”, Ciudad del Carmen. Junto con él, también fueron arrestados tres hombres más.

Villalpando y sus tres acompañantes viajaban en una camioneta Ram 2500 blanca, doble cabina y vidrios polarizados, con reporte de robo. Policías estatales que mantenían un operativo en la zona le marcaron el alto, y tras corroborar el supuesto robo, los revisaron al igual que la unidad.

El conductor exhibió una pistola y un permiso de portación. Pero los oficiales descubrieron que los otros tres sujetos también estaban armados.

Entre las armas que les decomisaron se encuentran una pistola Pietro Bereta, negra, calibre 9 mm, con tres cargadores y 18 cartuchos útiles, una pistola Taurus, negra, calibre 9 mm, matrícula ABK0523, con cargador abastecido con 17 cartuchos.

También otra pistola Pietro Bereta, color champán con cacha negra, calibre .380, matrícula H70330Y, con dos cargadores abastecidos y con 12 cartuchos cada uno (portada en la cintura por otro ocupante de la camioneta).

El padre del famoso cantante fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, Subsede Escárcega, de la Fiscalía General de la República (FGR) por la portación de estas armas de fuego.

Julión Álvarez arribó al aeropuerto de Ciudad del Carmen la tarde del viernes 26 de septiembre para atender el asunto de su padre aunque otras versiones señalan que abordó su camioneta y se fue rumbo a Escárcega, donde tiene un rancho. (Lorenzo Chim/La Jornada y Agencias).