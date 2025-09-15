Por Agencias

Querétaro.- Eric Gudiño Torres, secretario de gobierno de Querétaro, informó la mañana de este lunes que dos de las tres víctimas mortales de un accidente automovilístico ocurrido el pasado jueves 11 de septiembre eran de nacionalidad española.

Sin revelar sus nombres, el funcionario dijo que se trata de dos turistas provenientes de España que iban a bordo de una unidad de QroRide,

El QroRide es un servicio de transporte privado de pasajeros que funciona como una plataforma tecnológica para diseñar rutas y organizar viajes compartidos, permitiendo a los usuarios especificar horarios, días de recorrido, características del vehículo y número de asientos disponibles.

La tarde del pasado jueves, una unidad del QroRide se impactó contra una camioneta cuando transitaba por la carretera estatal 100, con un saldo de tres personas muertas y dos heridas de gravedad.

Fue hasta este lunes que las autoridades informaron la nacionalidad de dos de las personas fallecidas.

«En el caso de las dos españolas, hoy viene el cónsul español a hacer el acercamiento con fiscalía para efectos de hacer los trámites» para la entrega de los cadáveres y su regreso a la Península Ibérica, dijo el secretario de gobierno.

Agregó que las dos mujeres eran turistas y que habían visitado la zona serrana de Querétaro, y tenían amistades en la capital del estado.

En cuanto a una jovencita y el operador de la unidad de QroRide, que resultaron lesionados, Eric Gudiño dijo que se encuentran delicados de salud.

«Nosotros estamos en contacto con las dos familias, tanto del chofer como de la jovencita, nos pusimos en contacto y se les ha estado ayudando, uno estaba en el Issste y otro estaba en el Hospital General». (Ricardo Montoya/La Jornada).