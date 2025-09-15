Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Oaxaca, obtuvo sentencia condenatoria en contra de cuatro miembros de una organización criminal que, entre otras actividades ilícitas, se dedicaba al secuestro.

En 2013 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a José “R”, Ricardo “P”, Lorenzo “R” y Juan “R”, en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quienes quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), tras diversos procedimientos aportó las pruebas suficientes para que el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Coyotepec, Oaxaca, decretara sentencia de 175 años de prisión en contra de Ricardo “P” y José “R”, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de ocho víctimas. En tanto que Lorenzo “R” y Juan “R”, fueron condenados a 150 años de reclusión por el mismo delito.

Las cuatro personas fueron identificadas como parte de un grupo delictivo que cometía crímenes de diversa índole. Purgan su pena en distintos centros penitenciarios del país.

José Heder Ruíz Balero, de 27 años; Ricardo Román Palomo Rincones, de 43 y conocido como “El Coyote”; Lorenzo Reyes Requena de 18 años y Juan Francisco Robles Martínez de 34 años, fueron aprehendidos en 2013 por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) luego de ubicarlos en un inmueble del fraccionamiento Santa Regina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.