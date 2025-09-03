Por Agencias

Toluca, Estado de México.- El grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense sumó tres incorporaciones más que les garantizan la mayoría simple en el Congreso, lo que le permitirá aprobar cualquier reforma constitucional, ley o reglamento sin necesitar de aliados.

Aun cuando Morena ya era la bancada mayoritaria en el Congreso, ahora con las incorporaciones de la ex priista, Paola Jiménez; el panista, Román Francisco Cortés Lugo y el petista, Mohamed Gabriel Kalib, suma 39 integrantes, que representan la mitad más uno del total de los diputados y diputadas que componen la LXII legislatura local.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Francisco Vázquez, confirmó las adhesiones a la bancada morenista y adelantó que hoy mismo se iniciará el proceso para su afiliación al partido para que el órgano nacional revise sus perfiles y defina si hay alguna objeción a su incorporación.

La suma de estos diputados a Morena generan una nueva conformación de la actual legislatura, pues quedaría integrada de la siguiente manera: Morena con 39 legisladores; PVEM con 9 diputados; PT con 8; PRI con 7; PAN con 6, MC conserva 4 y PRD 2.

“Los compañeros están en territorios que no tenemos (Morena), son diputados de Atizapán de Zaragoza (Francisco Cortés), Lerma (Mohamed Kalid), y la zona limítrofe de Toluca y Zinacantepec (Paola Jiménez). Son compañeros que trabajan en territorio y les gusta el territorio. No tienen cheque en blanco, se tienen que formar y tienen que trabajar y será parte de las decisiones que tome el partido para que en su momento, si ellos quieren otro cargo, se les considere, pero primero tienen que trabajar”, dijo Francisco Vázquez. (Israel Dávila/La Jornada).