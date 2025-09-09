Por Agencias

Mexicali, Baja California.- «Involucra a un ex gobernador del PAN», respondió hoy la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, interrogada sobre las versiones que mencionan a políticos locales en la lista de 200 órdenes de aprehensión en las investigaciones por huachicol fiscal. Sin embargo María Elena Andrade, Fiscal General de Baja California aseguró este lunes que hasta el momento no se le ha solicitado apoyo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista del estado.

La mandataria estatal aseguró que el estado está preparado para apoyar al Gobierno Federal y reafirmó que el ex mandatario panista se encuentra en las investigaciones.

Sin embargo, no dejó en claro si se refería a la investigación de la empresa Ingemar S.A de C.V, de la cual Ruffo Appel es socio y la cual está bajo investigación por posibles delitos relacionados con huachicoleo de combustible, o si se refería a la información difundida esta mañana por medios de comunicación de la Ciudad de México.

Por su parte la fiscal general del estado, en conferencia de prensa fue interrogada sobre si las autoridades federales habían solicitado apoyo para cumplimentar la supuesta orden de aprehensión, a lo que aseguró que «no tenemos conocimiento, vamos a estar atentos, a la expectativa (…) estamos atentos a cualquier requerimiento o incluso repercusión que haya aquí en Baja California».

Hay que recordar que en algunos casos la federación no solicita apoyos de la autoridad local.

Mientras Ernesto Ruffo Informó que está en su casa de Ensenada y hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad federal. (Mireya Cuéllar/La Jornada).