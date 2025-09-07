Por Agencias

Ciudad de México.- Durante una reunión con estudiantes universitarios en el Senado, Gerardo Fernández Noroña sostuvo que no es incongruente con los principios de austeridad de la 4T por adquirir una casa de 12 millones que paga con un crédito hipotecario y rechazó asimismo actuar de forma misógina y machista con la senadora del PAN, Lilly Téllez, como lo acusó una de las jóvenes participantes en ese encuentro.

El ex presidente del Senado charló por cerca de dos horas con integrantes de “Escuela de Formación por La Paz y la Democracia. Estudiantes del 68’” y una de las asistentes, que se presentó como Victoria Montes de Oca Castañeda, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), tomó el micrófono para cuestionarlo, dijo, sobre la falta de congruencia en su exposición sobre el respeto a la mujer, pues le dijo a la panista Téllez: “Tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes”.

Fernández Noroña le interrumpió y le pidió precisar de dónde sacó tal frase que le atribuía. Molesta, alzando la voz, exigió la dejara hablar y al final respondió: “Salió en todas las noticias. Sí, usted lo dijo” y le insistió que aclarara “donde queda la austeridad, que su partido “repite y repite, pero son mentiras”. La 4T, insistió, se basa en incongruencias.

El ex presidente del Senado, rechazó que durante el año que estuvo al frente de esa cámara hubiera empleado esa frase de mandar a Lilly Téllez a lavar trastes. Pidió a la estudiante que revisara el Diario de Debates, ya que jamás se dirigió en esos términos a la senadora panista, a la que sí debió llamar al orden infinidad de veces por los muchos escándalos que protagonizó en tribuna.

Le recordó que en las postrimerías de la Comisión Permanente, durante la ratificación de personal diplomático, que él presidió, la senadora Téllez estuvo insultando permanentemente a los legisladores de la 4T, y a uno de los embajadores, con un megáfono y él se limitó a llamarla al orden.

«Es traidora a la patria”, gritó uno de los universitarios y Fernández Noroña retomó el tema y expuso que la panista ha pedido la intervención de Estados Unidos para combatir al crimen organizado y cómo él se lo reprochó, fue el pretexto utilizado por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para agredirlo, el pasado 27 de agosto, junto con otros cinco legisladores priístas, en una sesión de la Permanente.

Respecto a la casa de Tepoztlán, Fernández Noroña comentó a la estudiante Victoria Montes de Oca que confunde la política pública con la austeridad personal. “Yo no tengo ninguna obligación de ser austero y como ya lo he dicho claramente, si mis ingresos como servidor público no dan para los bienes que poseo, que me denuncien por enriquecimiento ilegal”.

A su juicio, se trata de una actitud “clasista y racista” el pretender que sólo debe vivir en la vecindad del Centro Histórico donde habita desde años”. Preguntó por qué en los medios no se cuestiona que Moreno Cárdenas posea una residencia de 300 millones de pesos y otras propiedades y no las consigna en declaración patrimonial, como tampoco lo hace con sus autos blindados.

Por qué, -agregó-, no se cuestiona al diputado priísta, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lo golpeó en la cabeza durante la trifulca armada por Alito Moreno, quien luce un reloj con valor de seis millones de pesos.

El senador Fernández Noroña explicó luego que declinó la custodia de dos integrantes de la Guardia Nacional (GN), que un día antes le ofrecieron porque solo eran para resguardarlo dentro de las instalaciones del Senado. “No le encontré sentido, porque dada la agresiva campaña mediática en mi contra es fuera del recinto donde requiero la protección”.

Detalló que el pasado día 27 cuando presentó la demanda penal en la Fiscalía General de la República (FGR), por la agresión en su contra, fue esa dependencia la que solicitó a la GN que le ofreciera medidas de protección. (Andrea Becerril/La Jornada).