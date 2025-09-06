Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que gracias al trabajo coordinado entre las áreas de videovigilancia del C5i y la Guardia Estatal se detectó, dio seguimiento y atendió oportunamente un hecho delictivo en Reynosa, que culminó con la liberación de dos personas privadas de la libertad.

Asimismo, se recuperó un vehículo con reporte de robo y se detuvo a una persona del sexo masculino.

Este viernes, a través de las cámaras del sistema de videovigilancia, se detectó un vehículo blanco realizando rondines sospechosos sobre el boulevar Hidalgo y carretera a Monterrey, que fue observado cerrándole el paso a una camioneta blanca en la colonia Del Norte, obligando al conductor de esta última a descender e ingresar al vehículo sospechoso.

Ante este comportamiento, se activó de inmediato el protocolo de incidente correspondiente y elementos de la Guardia Estatal acudieron rápidamente al sitio, iniciando una persecución sobre la carretera Matamoros-Monterrey.

Durante el seguimiento, un masculino descendió del vehículo en movimiento y manifestó haber sido víctima de privación de la libertad, señalando que su camioneta había sido robada por los agresores.

Cabe destacar que dicho automóvil ya contaba con un antecedente registrado por robo con violencia el pasado 12 de agosto del presente año, lo que refuerza su vinculación con actividades delictivas previas.