Tokio, Japón.- La mexicana Alegna González logró un récord continental de Centroamérica al lograr una marca de una hora, 26 minutos y seis segundos y colgarse la medalla de plata en la prueba 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Por su parte, la española María Pérez, con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 54 segundos, logró la medalla de oro en los 20 kilómetros que se disputan en Tokio y revalidó la doble corona conquistada hace dos años en Budapest junto a los 35 km.

La medalla de bronce fue para la japonesa Nanako Fuji (1h26:18), con récord nacional. (La Jornada y Ap).