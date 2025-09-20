Por Redacción

Jaumave, Tamaulipas.- Como resultado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal aseguraron seis vehículos con reporte de robo y blindaje artesanal, un arma larga, 20 cargadores, 151 cartuchos, 19 chalecos tácticos y ocho equipos de radiocomunicación.

En este municipio, se aseguraron también seis vehículos con reporte de robo, de los cuales dos tenían blindaje artesanal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) para lograr los objetivos comunes y combatir el delito en la entidad.