Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El mandamiento judicial, otorgado por el Juez de Control, fue cumplimentado en un inmueble de la colonia Marte R. Gómez, de esta capital, donde peritos realizaron diversas diligencias, localizando bolsas plásticas con hierba seca color verde, con características propias de la marihuana y báscula gramera color negro.

Todo lo asegurado fue debidamente fijado, recolectado, embalado, asegurado y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se realizó el aseguramiento del inmueble, colocando sellos oficiales en los accesos y delimitando el perímetro.

“Con acciones como esta, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y federales, para combatir los delitos relacionados con el narcomenudeo y garantizar la seguridad y la justicia en favor de las familias tamaulipecas”, citó la instancia en su versión oficial.