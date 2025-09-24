Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Derivado de una situación de riesgo que se registró el día de hoy en la carretera Victoria-Monterrey, a la altura del ejido Laborcitas de Victoria -en cuyo caso agentes de la Guardia Estatal repelieron una agresión por parte de civiles armados que se trasladaban a bordo de dos vehículos-, la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública estatal dio conocer resultados de la persecución.

La instancia de la SSP informó que con apoyo de tecnología y en coordinación interinstitucional, se llevaron a cabo persecuciones y recorridos que permitieron el aseguramiento de dos camionetas tipos pick up, una color blanco en el ejido Laborcitas y una color negro en el ejido San Cayetano.

Asimismo, se logró la detención de dos masculinos identificados como Miguel “N” y José “N”.

Los detenidos como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la dependencia.