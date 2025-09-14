Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo (posesión simple) y atentados contra la seguridad de la comunidad.

El mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control y cumplimentado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Arcos, en el municipio antes señalado.

Durante la diligencia, peritos procesaron el domicilio y aseguraron bolsas de plástico transparentes con hierba verde y seca con las características de la marihuana y caja de plástico negra con objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

El domicilio cateado quedó asegurado como parte del acto de investigación.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.