Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director estatal del Deporte, Manuel Virués Lozano, confirmó que Tamaulipas mantiene al día el pago de becas y estímulos económicos para medallistas y entrenadores que participaron en la Olimpiada Nacional 2024, como parte del programa S146 de alto rendimiento.

“Estamos al corriente. Agosto se pagó puntualmente porque cada mes se liquida el estímulo económico a nuestros medallistas”, señaló Virués.

Los apoyos se distribuyen de la siguiente manera:

– Oro: 6 mil 650pesos mensuales.

– Plata: 3 mil 350 pesos mensuales.

– Bronce: 1 mil 580 pesos mensuales.

Este beneficio se otorga durante 12 meses, y según el director, alrededor de 180 deportistas reciben este estímulo, de un total de 655 que acudieron a la justa nacional.

Además, los cerca de 60 entrenadores también son reconocidos:

– Oro: 10 mil pesos.

– Plata: 8 mil pesos.

– Bronce: 6 mil pesos.

En contraste con entidades como Nuevo León o Jalisco, Tamaulipas destaca por la continuidad y el monto de sus apoyos, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo deportivo, indicó.

Respecto a las asociaciones deportivas, Virués Lozano aclaró que 40 de las 53 disciplinas cuentan con asociaciones legalmente constituidas y registradas ante la CONADE, lo que les permite recibir apoyo estatal. Ante señalamientos de la diputada de Morena Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, sobre posibles irregularidades, el director respondió que “no hay investigaciones en curso. Apoyamos únicamente a asociaciones con registro legal y no hemos detectado malversación de fondos”.

La intención, según lo expresado desde el Congreso, es canalizar los estímulos directamente a los deportistas, evitando intermediarios y fortaleciendo la transparencia en el uso de recursos públicos.