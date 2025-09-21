Por Redacción

García, Nuevo León.- Dos personas murieron luego de que la avioneta en que viajaban se desplomó en este municipio de Nuevo León, informaron autoridades.

Protección Civil estatal dio a conocer que la aeronave cayó sobre el Interpuerto ubicado dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Agregaron que al llegar los cuerpos de emergencia encontraron dos tripulantes que ya no presentaban signos vitales.

En redes sociales se difundió un video cuando la avioneta trata de estabilizarse en el aire pero no lo consigue y se estrella contra el suelo.

Por su parte, Manuel Guerra, alcalde de García, publicó en sus redes sociales que los fallecidos presuntamente eran un hombre y una mujer.

“Está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, destacó el alcalde. (Vianney Carrera/La Jornada).