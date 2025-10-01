Por Agencias

Chihuahua.- Una mujer de 40 años de edad murió después de someterse a una cirugía estética de lipoescultura combinada con lipectomía, en ciudad Delicias, Chihuahua, derivado de que tuvo una pérdida excesiva de sangre y líquidos, la cual le provocó shock hipovolémico y desencadenó una falla orgánica múltiple.

La víctima, identificada como Leticia Ivonne, ingresó a una clínica privada de cirugía estética el pasado 24 de septiembre, cuando presentó complicaciones se le trasladó en ambulancia al Hospital Regional de Delicias, donde murió, y su cuerpo ingresó al Servicio Médico Forense el 27 de septiembre.

El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos de Chihuahua A.C. denunció que esta muerte fue causada por uno o varios individuos que realizaron el procedimiento estético sin tener la especialidad correspondiente ni licencia, además, casos similares de usurpación médica han ocurrido en Ciudad Juárez.

“Ante esta penosa situación y como en otras de este mismo carácter, hemos sido prudentes y seguido a la par las investigaciones que la Fiscalía estatal pueda desarrollar y brindarnos, principalmente para no entorpecer sus indagatorias, y respetar la figura de la persona que falleció”, declaró en relación al fallecimiento el presidente del gremio médico, Jorge Iván Borunda Herrera.

Emplazó a que las investigaciones atiendan un posible caso de usurpación, y que se verifique, “si el inmueble donde se realizó el proceso, cumplió las características oficiales y legales para proceder a una intervención quirúrgica”.

“No podemos ni seremos omisos ante la desgracia ocurrida en Delicias, estaremos atentos con las autoridades para brindarles lo que requieran y poder juntos aclarar lo sucedido”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó que abrió la investigación por el deceso de Leticia Ivonne, asimismo, policías ministeriales han cateado al menos tres centros médicos en la capital de Chihuahua, incluyendo el Hospital Central Universitario, por más denuncias de prácticas quirúrgicas estéticas irregulares y la muerte de otras mujeres, en agosto pasado. (Jesús Estrada/La Jornada).