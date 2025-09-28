Por Agencias

Veracruz, Veracruz.- Dos lanchas interceptoras de la Marina Armada de México se vieron involucradas en un fuerte accidente durante este sábado 27 de septiembre en la zona del malecón del puerto de Veracruz, causando dos lesionados.

Este día, varios vehículos náuticos de la SEMAR realizaban prácticas para los festejos de los 204 años del nacimiento de la Armada de México y 201 años de la Promulgación de la Constitución de 1824.

El hecho quedó registrado en video por algunos turistas que se encontraban en la zona y en la grabación se observa como una de las lanchas impacta con otra y le pasa por arriba, para después chocar contra el muro de contención.

Rápidamente otros marinos se acercaron a las embarcaciones accidentadas y fuentes de la Marina señalaron que no hubo personas ajenas lesionadas durante el accidente.

Horas más tarde, la SEMAR dio a conocer que dos elementos resultaron con «lesiones menores» al colisionar dos embarcaciones tipo Defender, en el muelle del Malecón del Puerto de Veracruz.

Agregó que las lesiones «no ponen en riesgo su integridad física, recibiendo atención médica de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval; asimismo, las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica.

«La Semar subraya que estas prácticas, por su naturaleza, implican determinados riesgos operativos; no obstante, se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal».

La institución naval indicó que los preparativos para la conmemoración «continúan conforme a lo programado, en una fecha significativa para la Armada de México». (Iván Sánchez y Gustavo Castillo/La Jornada).