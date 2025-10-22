Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Durán, dijo aquí que el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un ejemplo de que el Partido Acción Nacional (PAN) está integrado por los mismos de siempre, quienes solo quieren regresar al poder para saquear al pueblo y beneficiarse.

“Es un cínico, corrupto, un símbolo de lo que significa el PRIAN; personajes como él nos ayudan a identificar, con mucha claridad, lo que representan: el saqueo, el cinismo, la corrupción. Se hizo multimillonario a costillas del erario y del pueblo de Tamaulipas”, indicó la dirigente morenista, el marco de la segunda gira del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado a la redacción, citó que el reciente relanzamiento del PAN, realizado en el marco de la emergencia nacional por las intensas lluvias en diversos estados del país, constata que sus integrantes siguen siendo los mismos de siempre, quienes establecen la mentira y la calumnia como su forma de regresar al gobierno, aunque quieran engañar a la gente con el cuento de que se renovaron.

“Eso es lo que a la gente le duele: que el relanzamiento del PAN sea cambiar el logo, pero son las mismas caras, esas caras a las que no les importa la gente, que no les importa el pueblo, que, al contrario, lo desprecian, le dan la espalda”, subrayó la presidenta del partido.

Por el contrario, los gobiernos de Morena se centran en atender el rezago que las administraciones neoliberales provocaron, como lo muestran los exitosos resultados del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cuenta con una aprobación popular del 77.4 por ciento en el estado.

“La gente ya opta por un gobierno cercano, que siga aumentando los derechos, la inversión pública, que siga avanzando en que haya bienestar compartido. Por eso nosotros seguimos luchando y seguimos organizándonos”, afirmó Alcalde Luján.