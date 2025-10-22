Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal realizó un operativo que incluyó distintos puntos del municipio de Reynosa, que concluyó con el aseguramiento de 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado.

Los equipos se encontraban colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el bulevar Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.

Además, se decomisaron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.