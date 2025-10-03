Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado local de Morena, Armando Javier Zertuche Zuani, reconoció su relación con el empresario Sergio Carmona y aseguró que el tema del huachicoleo fiscal ha sido estigmatizado y utilizado con fines políticos desde administraciones anteriores.

“Sí, lo conozco, fuimos amigos. No veo el problema en que se señale a alguien que fue proveedor”, dijo.

El presidente de la comisión especial para estudio y posible reforma integral a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas explicó que México nunca ha tenido soberanía energética plena, y que la dependencia de hidrocarburos importados ha sido histórica.

“Antes del presidente López Obrador, la importación era un negocio presidencia, y lo que hizo Andrés Manuel fue destapar un problema nacional, impulsado también por la necesidad de justificar la refinería de Dos Bocas y la compra de Deer Park”, señaló.

El legislador morenista afirmó que al romper el “secreto de Estado” sobre las importaciones energéticas, se evidenció una red de actores que operaban desde hace años, pero que ahora se ha enredado en el discurso político.

“La oposición lo manejó de forma muy discreta en su momento, y ahora lo exhibe como si fuera nuevo”, indicó.

Zertuche Zuni presentó en la legislatura anterior contratos que vinculaban a Carmona con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, en áreas como salud, construcción y arrendamiento de maquinaria. “No era un secreto. Siguen jugando políticamente con este tema”, dijo.

Sobre los señalamientos contra José Ramón Gómez Leal, -el JR-, otro personaje ligado al morenismo, Zertuche insistió en que se ha estigmatizado su figura por razones de poder. “Desde la administración anterior se le vio como una amenaza económica. El ex gobernador Cabeza de Vaca lo consideró un peligro por sus contratos y su influencia”, afirmó.

Finalmente, el diputado pidió que el tema se resuelva en instancias institucionales y no en los medios. “Sí, se ha estigmatizado. Hay que ser serios. Este asunto debe discutirse en otras mesas, no en la prensa”, concluyó.