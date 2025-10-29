Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En respuesta al compromiso hecho por el gobernador Américo Villarreal Anaya al inicio de su administración, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) entregó la segunda parte de bases laborales a personal del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE).

En una ceremonia presidida por Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, se otorgaron 55 nombramientos de plazas más a trabajadores del CETE con 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad laboral, para sumarse a los 180 entregados en septiembre pasado.

El titular del sector educativo resaltó este nombramiento, pues significa una certeza laboral para quienes lo reciben. “La verdad es que hoy lo celebramos con ustedes, lo disfrutamos; es algo muy merecido por ustedes, es una certeza laboral para todos y eso nos llena de mucho orgullo”, enfatizó.

Indicó que la labor del equipo del CETE es fundamental para los siguientes años, ya que, debido a la tecnología, el formato de la escuela está cambiando y serán los especialistas en tecnologías quienes jugarán un papel trascendental en su transformación.

“¿Qué lo va a suplir? La tecnología educativa. ¿De dónde viene el derrotero que hará que la educación en la sociedad del conocimiento no desaparezca? De la tecnología educativa”, complementó.

Compartió que, en la época actual, está comprobado que una niña o un niño aprende más justo por este cambio tecnológico. Por eso, destacó la importancia de que la educación se adapte mediante el uso de la tecnología más avanzada.

“Todas las formas de inteligencia artificial, todas las formas de aprendizaje virtual, todas las formas de aprendizaje híbrido, todas las plataformas que ustedes dominan, todos los lenguajes, pues no están peleados con el hecho de educar. Lo que viene en el futuro —y en el presente ya muy inmediato— es la incorporación de toda forma de tecnología”, resaltó.

Exhortó a las y los presentes a dar lo mejor de sí en sus funciones, pues reiteró que son piezas clave en el futuro tecnológico de la educación. “Si ustedes recibieron un bien, pues hay que darlo y compartirlo con los demás. A ustedes se les ha dado una plaza para que se done ese talento que hoy se reconoce en su persona; ese compromiso, pues, hay que ponerlo al servicio de los demás”, añadió.

Reiteró que estos nombramientos son un reflejo más del compromiso que el Gobierno del Estado, bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene con la educación: generar las mejores condiciones posibles para tener una educación humanista, inclusiva y de calidad para todos, que sea un eje central en la transformación de Tamaulipas.