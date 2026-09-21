Por Agencias

Altamira, Tamaulipas.- Los cuerpos de dos mujeres fueron encontrados sin vida en un tramo del Corredor Urbano “Luis Donaldo Colosio”, cerca de la entrada a Dunas Doradas.

El hallazgo fue reportado al C5 y movilizó a agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres inició las indagatorias bajo el protocolo correspondiente por el delito de feminicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.

En el sitio, peritos procesaron la escena y recabaron indicios como parte de las primeras diligencias.

Además, la Fiscalía aseguró un vehículo y un inmueble relacionados con la investigación.

La autoridad estatal informó que mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer el doble homicidio, establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos e identificar y localizar a los probables responsables.

Personal de la Fiscalía informó que las diligencias periciales permanecen en curso, y de acuerdo con las primeras indagatorias, las personas fueron identificadas como Gloria, de aproximadamente 89 años, y la segunda víctima su hija de nombre Silvia, de 54 años, sin embargo, se desconoce la causa específica de la muerte, aunque extraoficialmente una persona allegada a ellas se perfila como el principal sospechoso. (David Castellanos Terán/La Jornada).