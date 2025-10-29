Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Como parte del programa Fomento a la Apicultura, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), llevó a cabo la entrega de colmenas a los alumnos destacados del 1er Diplomado de Apicultura, realizado de marzo a junio de 2024.

El evento fue encabezado por el titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, quien dijo “hoy reafirmamos el compromiso de unión, conocimiento y trabajo colectivo que impulsa al campo tamaulipeco a seguir creciendo, la apicultura es mucho más que producción de miel, es una forma de vida que enseña disciplina, respeto por la naturaleza y solidaridad entre quienes la practican.

“Como resultado de este primer diplomado, 16 alumnos fueron beneficiados al cumplir con todos los requisitos y demostrar un desempeño académico sobresaliente, conforme a las reglas de operación del programa, por ello hoy celebramos el aprendizaje, la dedicación y el espíritu de quienes, como ustedes, deciden ser parte activa de esta gran colmena que es nuestro campo”, refirió.

El funcionario explicó que cada paquete de apoyo, con un subsidio del 100%, incluye: 15 cámaras de cría Langstroth, 15 núcleos de abejas con reina certificada, overol de protección, par de guantes, velo protector, ahumador, cuña y cepillo de cerdas.

Por su parte, Anet Hernández Ambrosio, en representación de los alumnos, agradeció los apoyos recibidos para la creación de proyectos enfocados en la mejora del campo. Señaló que el objetivo es volver a darle vida al campo, regresar a las comunidades, fortalecer los lazos y echar raíces. Expresó además que “queda en cada uno de nosotros, como nuevos apicultores, el compromiso de trabajar y esforzarnos para que nuestro trabajo sea reconocido”.

Durante la ceremonia de entrega estuvieron presentes: Cuauhtémoc Amaya García subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal; Marco Antonio Solís Hinojosa, secretario de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; Eduardo Esteban Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario; además de jóvenes beneficiarios del programa de apicultura.