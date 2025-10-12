Por Agencias

Ciudad de México.- Al ratificar que a la población damnificada por las lluvias “no le faltará nada”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad y apoyo “a todas las personas que perdieron un familiar”. Hasta el momento suman 37 más personas fallecidas por las precipitaciones.

Tras la reunión que sostuvo con los gobernadores de Veracruz (Rocío Nahle), de Hidalgo (Julio Menchaca), Puebla (Alejandro Armenta), Querétaro (Mauricio Kuri) y San Luis Potosí (Ricardo Gallardo), así como autoridades del gobierno federal, para “actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio, afirmó que están desplegados integrantes y equipos del gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades.

Indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen y se reunirán de nueva cuenta esta noche para una evaluación más. (La Jornada).