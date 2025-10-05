Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburos en el país, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) aseguraron en Nuevo León un tractocamión que transportaba 76 mil litros de combustible y detuvieron a su conductor.

Durante trabajos de seguridad en el kilómetro 30 de la carretera nacional Monterrey-Reynosa, en el municipio General Bravo, los agentes de seguridad ubicaron un tractocamión acoplado a dos semirremolques, al cual le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad.

Los agentes le solicitaron al conductor la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible y al no contar con ella fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de combatir el robo y distribución ilegal de combustible en el país, informó en su versión oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).