Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Daniela Bravo Tordecillas, hermana de Omar “N” el ex futbolista de Chivas del Guadalajara que la noche del viernes fue vinculado a proceso penal por abuso sexual infantil agravado, dijo en rueda de prensa este sábado que la acusación es en respuesta a la demanda mercantil que el hoy detenido presentó contra el hermano de su ex pareja sentimental y madre de la menor presunta víctima.

“Omar apoyó a su familia y fue defraudado. Le prestó alrededor de 6 millones de pesos a su hermano (de su ex pareja) justo meses atrás de esta situación, los cuales no le fueron devueltos. Le pidió que le pagara, no se pudo, se trató de que su ex pareja interviniera y tampoco. Omar sólo presentó una demanda mercantil, pero tenemos fundamentos para presentar una demanda penal, lo cual vamos a llevar a cabo”, dijo Daniela.

Reiteró que el 10 de mayo de 2019, fecha en la cual la parte acusadora dice comenzaron las agresiones sexuales contra la menor, Omar estaba en su natal Los Mochis, Sinaloa, celebrando a su progenitora a quien entonces se le acababa de detectar cáncer.

En ese sentido dijo que existen al menos 60 fotos y vídeos del viaje que hizo el ex seleccionado nacional para visitar a su madre, además de varios lugares en los que estuvo en Los Mochis, pruebas que se presentaron y fueron desestimadas durante la audiencia del viernes, pese a que también se mostraron reservaciones y pases de abordar del avión en que viajó.

“Yo también permití que un perito de informática revisara mi teléfono para validar la fecha de las fotos de los tres días que estuvimos allá, porque fueron tres días, pero en la audiencia insinuaron situaciones como que podía haber sido otro Omar Bravo Tordecillas”, aseguró.

Cuestionó la veracidad de las capturas de pantalla presentadas por la familia de la presunta víctima y del vídeo, en el cual afirmó no hay evidencia clara de algún tocamiento y las supuestas insinuaciones dijo parece que fueron manipuladas.

“No lo vi (el vídeo), pero escuché en audiencia que era de 10 segundos y que no se veía tocamiento. Se veían insinuaciones, pero a la vez como manipuladas. O sea, prácticamente como una emboscada, se vio como si hubiera sido algo previamente planeado”, dijo.

El abogado de Omar “N”, Leobardo Treviño, presente en la reunión con medios y quien advirtió que sería la última declaración pública en torno al caso, fue subsecretario de Asuntos del Interior de Jalisco entre el 2004 y 2005, durante la administración estatal del gobernador panista Francisco Ramírez Acuña.

En esa época le tocó lidiar directamente con las protestas en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica realizada en Guadalajara, cuando policías estatales reprimieron, torturaron y encarcelaron a decenas de altermundistas que se manifestaron contra las políticas neoliberales.

Treviño también fue diputado local del 2001 al 2003 y se le recuerda por haber obtenido de forma irregular permisos para “maquinitas” que, aunque prohibidas, estaban distribuidas en negocios de toda la zona metropolitana, lo que junto a las gestiones que hizo a favor de promotores inmobiliarios provocó que fuera inhabilitado como funcionario público durante dos años.

Desde el 2005 no ha tenido actividad en la política y se ha dedicado a litigar en la rama penal.

Cuestionado de la motivación para defender al ex futbolista, respondió: “Lo hago porque todo mundo tiene derecho a que se respete el debido proceso, hay derechos humanos involucrados de él y también de su hijo que es menor de edad”.

Omar B, tras la audiencia de vinculación, permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante 6 meses, vinculado a proceso, mientras la Fiscalía estatal tiene un mes para terminar la investigación complementaria y allegarse pruebas adicionales. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).