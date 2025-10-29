Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de continuar fortaleciendo las acciones encaminadas a garantizar una justicia laboral pronta, transparente y accesible para las y los trabajadores tamaulipecos, como lo ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas (CCLT).

Durante esta sesión se abordaron diversos puntos del orden del día, entre ellos la presentación del informe de resultados de la Convocatoria 2025 para la Selección del Personal Conciliador, a cargo del director general del CCLT, José Ives Soberón Mejía.

Este informe refleja los avances en los procesos de evaluación y selección del nuevo personal conciliador, con base en criterios de mérito, profesionalismo y transparencia, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y la política laboral del Estado.

El encuentro fue presidido por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas y presidente de la Junta de Gobierno del CCLT, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien estuvo acompañado del director general de los CCLT, José Ives Soberón Mejía y la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Iveth Martínez Molano, además de representantes de las áreas técnicas y administrativas del organismo.

Las autoridades señalaron que la presentación de este informe reafirma el compromiso del CCLT con la legalidad y la rendición de cuentas, así como su misión de consolidar un modelo de conciliación laboral eficiente, imparcial y accesible para todas y todos los tamaulipecos, fortaleciendo con ello la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la justicia laboral.