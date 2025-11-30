Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo “muy contenta” por el apoyo y respaldo que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, le expresó hoy al presentar en un video su nuevo libro “Grandeza”.

Entrevistada a su llegada al acto donde encabezará la reapertura del Hospital General del Issste en esta ciudad, la mandataria se refirió a la reaparición del ex presidente.

Destacó que el propio López Obrador remarcó bajo qué condiciones aparecería en la vida pública y política -para defender a la democracia, a la presidenta y a la soberanía-, por lo que descartó que pueda acudir a la concentración por los siete años de gobiernos de transformación que se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

-¿Reapareció el ex presidente López Obrador? -se le comentó.

-Muy contenta, todo el pueblo de México contento… Ya dijo él bajo qué condiciones saldría- reviró.

Cuando se le preguntó si veía riesgo de que alguna de las tres razones por las que el ex mandatario afirmó retornaría a la vida pública pudiera ser posible, la jefa del Ejecutivo sólo comentó: “¡Somos fuertes!”.

Al respecto del apoyo que le brindó, al afirmar que no “se le debe hacer sombra” y que se debe “apoyar” a la presidenta, Sheinbaum Pardo respondió: Muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, con mucha unidad”.

Y agregó: “Queremos mucho al presidente López Obrador, lo queremos mucho porque es un gran presidente. A nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo”.

La mandataria confió en que el libro de López Obrador sea “muy importante para el país, habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios, ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos, mucho orgullo”.

En torno a las cinco ocasiones que López Obrador dijo que ha viajado a la Ciudad de México en este más de un año de haber dejado la presidencia, la jefa del Ejecutivo sostuvo que no lo ha visto y que sólo sabe de él por sus familiares. “Por su esposa, que me manda recadito. La queremos mucho a Beatriz (Gutiérrez)”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada/Foto Presidencia).