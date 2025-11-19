Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que una empresa contratada por el gobierno de Estados Unidos fue la que colocó seis letreros de “advertencia” atribuidos al Departamento de Guerra de ese país en Playa Bagdad, en Tamaulipas.

En Palacio Nacional, la mandataria dio a conocer el comunicado que anoche emitieron la Cancillería y la Secretaría de Marina en el que se expuso que se indaga el origen de esos carteles a fin de esclarecer el incidente.

“Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la Playa Bagdad, en Tamaulipas”. Tras ello, dijo la mandataria, se preguntó en principio al consulado de México en Brownsville, Texas; y posteriormente a la embajada de Estados Unidos en México.

“No había reporte de que esto fuera oficial. Se retiraron los letreros y después un área del gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos”.

La jefa del Ejecutivo refirió que el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, le informó que el río cercano a la zona donde se instalaron los letreros (el río Bravo) constantemente cambia su cauce.

“Y de acuerdo con el tratado de aguas debe delimitarse claramente cuál es el límite territorial. En eso se está para que a través de las instituciones de Estados Unidos y México se delimite claramente ya con mayor información e instrumentación el límite en esa zona de Tamaulipas, cerca del Golfo de México”.

A temprana hora de ayer, la organización ambientalista Conibio Global dio a conocer en redes sociales sobre la colocación en Playa Bagdad, territorio mexicano, de estos letreros en los que se leía el siguiente mensaje:

“Esta propiedad del Departamento de Defensa (sic) ha sido declarada zona restringida por autoridad del comandante, de acuerdo con las disposiciones de la directiva emitida por el secretario de defensa, en virtud de las disposiciones de la sección 21 de la Ley de Seguridad Interna de 1950”.

En septiembre pasado, Washington emitió un decreto en el que cambió el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra.

Ante ello, la Cancillería y la Semar emitieron un comunicado anoche en el que señalaron que no se había confirmado que autoridades de Estados Unidos hayan colocado esos letreros.

Agregaron que se contactó a la embajada estadunidense en México en torno a este incidente, además de que la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas “comenzará las consultas técnicas necesarias para esclarecerlo cabalmente y realizar la revisión que establecen los tratados vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países”. (Emir Olivares y Néstor Jiménez/La Jornada).