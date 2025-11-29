Por Agencias

Ciudad de México.- Este sábado se llevó a cabo la última ceremonia con la cual liberaron cartillas militares, bajo un esquema que se mantuvo durante 45 años. A partir de enero de 2026, el nuevo modelo de adiestramiento del Servicio Militar Nacional (SMN) se reducirá de 44 a 13 sesiones sabatinas en dos periodos anuales, lo que “facilitará que un mayor número de jóvenes” cumplan con esta obligación constitucional.

En medio de la controversia que ha desatado la decisión de que haya una mayor participación de personas que cumplen 18 años, este sábado recibieron la cartilla militar mil 193 conscriptos (mil 184 hombres y nueve mujeres) de la clase 2006, que durante 44 sesiones recibió capacitación en diversos rubros.

La ceremonia cívico-militar, que duró 20 minutos, se realizó en la explanada Damián Carmona del Campo Militar No. 1-A. Estuvieron presentes los generales de brigada de Estado Mayor, Roger David Rodríguez Arosemena, Comandante de la primera zona militar, y Roberto Pérez Ceja, director del SMN, pero no dirigieron ningún discurso.

En una breve tarjeta informativa distribuida entre la prensa, la Defensa señaló que a partir de enero próximo, el periodo de adiestramiento se reducirá de 44 a 13 sesiones sabatinas en dos escalones anuales, con lo cual se incentiva más la participación de los jóvenes y por lo tanto se modificará el proceso de sorteo para determinar si son “encuadrados” (bola blanca o azul) o a “disponibilidad” (bola negra).

Lo anterior, aseguró, “optimizará los tiempos de incorporación y facilitará que un mayor número de jóvenes puedan cumplir con este deber ciudadano de forma más accesible, flexible y eficiente”.

Además, “este ajuste permitirá un incremento en la cantidad de participantes seleccionados como bola blanca de conformidad al padrón de conscriptos registrados en cada Junta Municipal de Reclutamiento”, abundó.

A partir de 2026, el adiestramiento del SMN se realizará en dos escalones de 13 sesiones cada uno. El primero será del 14 de febrero al 9 de mayo, mientras que el segundo del 1 de agosto al 24 de octubre del mismo año.

El proceso incluye cinco fases: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

En el acto, dos jóvenes fueron los encargados de dirigir unas palabras a los más de mil jóvenes remisos y mujeres voluntarias que recibieron la cartilla militar. De manera representativa, a 25 de ellos se les otorgó el documento.

Jonathan Orozco Valdez detalló que durante 44 sesiones los integrantes de la clase 2006 recibieron instrucción práctica y teórica en aspectos de protección civil, derechos humanos, derecho internacional humanitario, instrucción de orden cerrado, ética militar y legislación militar.

Destacó que el cumplir con esta obligación constitucional, representa “un timbre de honor que como mexicanos aptos están obligados a salvaguardarle la soberanía nacional”.

Y abundó: “actualmente, México necesita de ustedes, ya que como jóvenes representan el futuro del país mismo que está en sus manos y que al paso del tiempo, las futuras generaciones sabrán agradecerles. Les enfatizo que México es grande y lo seguirá haciendo. Si contamos con jóvenes responsables que cumplan con orgullo y firmeza sus obligaciones”.

De acuerdo con la Defensa, desde 1980 las sesiones se imparten los sábados, “por convenir a la mayoría de los contingentes” que se encontraban en edad de cumplir con su SMN, continuando vigente hasta la fecha. (Jared Laureles/La Jornada).