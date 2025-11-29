Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El director del Hospital Infantil, Vicente Plascencia Valadez, informó que actualmente en Tamaulipas se tiene el control alrededor de 280 niños y adolescentes menores de 18 años con cáncer. Cada año se detectan entre 8 y 14 nuevos casos, siendo la leucemia el padecimiento más común, seguida por el tumor de Wilms, de origen renal, que puede ser curable si se diagnostica a tiempo.

En el Hospital Infantil de Tamaulipas se ha instaurado una ceremonia simbólica que se ha convertido en un momento de esperanza: el toque de campana. En lo que va del año, siete pequeños han celebrado este acto que marca el fin de su tratamiento y la alegría de sus familias al dejar atrás la enfermedad.

Destacó que el hospital mantiene un convenio con el reconocido centro St. Jude en Miami, lo que permite canalizar casos complejos que requieren tecnología o tratamientos especializados. Dos doctoras tamaulipecas forman parte del equipo multinacional de St. Jude y mantienen contacto directo para dar seguimiento a pacientes que lo necesitan.

El Hospital Infantil también funge como centro receptor de pacientes de todo el noreste del país. Menores provenientes de la Huasteca potosina, la Huasteca veracruzana, el sur de Nuevo León e incluso algunos casos de Durango han sido atendidos en Ciudad Victoria, consolidando al hospital como un referente regional en oncología pediátrica.

La red de apoyo incluye colaboración con especialistas de Monterrey, Reynosa y la Fundación Teletón de Querétaro, lo que fortalece la atención integral. “Cuando no podemos con un caso por lo específico o complicado, pedimos ayuda a estos aliados”, explicó el funcionario.

La lucha contra el cáncer infantil en Tamaulipas sigue siendo un reto, pero también una historia de resistencia y esperanza. Cada toque de campana representa no solo el triunfo de un niño, sino la fuerza de un sistema de salud que, pese a las limitaciones, busca darles una oportunidad de vida digna y plena.