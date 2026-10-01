Por Agencias

Ciudad de México.- Morena publicó este miércoles la convocatoria oficial para el proceso interno de definición de las llamadas Coordinaciones Distritales Federales en Defensa de la Transformación, rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados en las elecciones de 2027.

Se trata del paso previo para definir las eventuales candidaturas a las 300 diputaciones de Mayoría relativa que se definen por voto directo de la población.

Para ello, el registro de los aspirantes estará abierto solo cuatro días. Se realizará desde mañana jueves y concluirá el próximo domingo, exclusivamente en línea.

Entrevistada en el estado de México, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, aclaró que se permitirá la posibilidad de buscar la reelección en el proceso por última ocasión.

A la vez, “las y los funcionarios estatales y federales estarán obligados a presentar su renuncia para participar”, pero esa disposición “no será necesario en el caso de presidentas y presidentes municipales, ni de diputadas y diputados federales y estatales”, explicó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

“Concluido el registro, la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes y realizará una valoración integral”, agregó en redes sociales. Apuntó que se tomarán en cuenta la trayectoria política y social, el reconocimiento territorial, los atributos éticos, la formación política, y el compromiso con las causas de la transformación”.

En tanto, subrayó que la paridad de género también orientará la definición de las coordinaciones, y dijo que el proceso “deberá conducirse con austeridad, imparcialidad y rechazo al influyentismo, al amiguismo y al nepotismo. La confianza del pueblo exige congruencia, honestidad y cercanía”.

La comisión encabezada por Hernández llamó a las y los participantes “a contribuir a un proceso que fortalezca la unidad, respete la pluralidad y coloque el bienestar del pueblo por encima de cualquier aspiración individual”.

Detalló que las encuestas con las que se definirán las coordinaciones estarán a cargo de la Comisión de Encuestas del partido, pero “podrán acompañarse de ejercicios espejo”. Mientras que la relación de registros aprobados será publicada a más tardar el 31 de diciembre.

En la convocatoria se estableció que quedará prohibido el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes, y el uso de programas sociales; además de condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes y/o cualquier otro mecanismo que pretenda influir indebidamente en el desarrollo del proceso. (Néstor Jiménez/La Jornada).