Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un cocinero que trabajaba en sede del PRI Nacional, quien robó de una caja de fuerte 21 mil 700 pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron al interior de la sede del PRI Nacional ubicado en la calle Héroes Ferrocarrileros, colonia Buenavista, hasta donde se reportó un robo al interior de una de las oficinas.

Empleados que se percataron del robo retuvieron al sujeto, y solicitaron el apoyo de la policía capitalina.

Elementos en campo fueron alertados por personal del Centro de Comando y Control (C2) Centro, quienes señalaron una detención ciudadana al interior de unas oficinas, por lo que acudieron al lugar.

Al arribar, se entrevistaron con un hombre de 47 años de edad, quien se identificó como coordinador de seguridad del edificio y refirió que, al escuchar ruidos, se percató de que un trabajador interno, quien se desempeñaba como cocinero, sustrajo 21 mil 700 pesos en efectivo de una caja fuerte.

Para eso, causó daños con un extintor que se encontraba en el lugar, por lo que lo detuvo y solicitó apoyo.

En una revisión le hallaron la cantidad de dinero en efectivo señalada por el denunciante, así como un teléfono celular.

El sujeto de 68 años fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina en donde se inició la carpeta de investigación correspondiente. (Kevin Ruiz/La Jornada).