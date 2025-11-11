Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lluvia de criticas y censuras está recibiendo el alcalde de Cd. Madero, Erasmo González, por comentarios sexistas y de falta de respeto a sus propias colaboradoras de su administración municipal.

Resulta que en la visita a dicha ciudad del secretario estatal del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, el alcalde se puso a bromear sobre la asistencia del funcionario, indicando que la asistencia de Illoldi ahí a todos les daba gusto: «Les dio mucho más gusto a las regidoras, y a la sindico, y todas las compañeras de esta oficina del Empleo».

TRES MUJERES FINALISTAS A MEDALLA GARCIA ARELLANO 2025

El Congreso de Tamaulipas aprobó tres candidaturas que competirán por el galardón al mérito civico «Luis García Arellano» del presente año 2025.

Las candidatas finalistas -en riguroso orden alfabético son la docente Claudia Anaya Alvarado, la profesora Alicia Caballero Galindo y la artista Cecilia Imelda Lugo Cruz.

Entre las personalidades que han ganado este premio anotese al maestro Sergio Cárdenas Tamez, director de la Filarmonica del Bajío y a la escritora Altaír Tejeda de Tamez.

FORMARA UAT ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS EMERGENTES

Con la meta de formar docentes expertos en el uso de las nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas impartirá, totalmente en línea, la Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes.

Vale decir que esta nueva carrera que dará inicio en el mes de enero de 2026 en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del Campus Victoria, forma parte de la nueva oferta de educación superior impulsada por el rector médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado para ofrecer programas educativos que respondan a las necesidades de la sociedad.

En el tema, el coordinador de la Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes, Rodrigo Alejandro Galván Hernández dijo que el programa está diseñado en línea para brindar, desde cualquier sitio, flexibilidad y acceso a la educación.

GUARDIA ESTATAL SE HA GANADO CONFIANZA: DR. AMERICO

A tres años de la creación de la Guardia Estatal los resultados son evidentes: hoy se cuenta con una corporación con mayor formación, capacitación, equipamiento y disciplina, con lo que ha ganado la confianza de la ciudadanía, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en el complejo estatal de Seguridad Pública, en el marco de la celebración del Día de la Guardia Estatal, el gobernador destacó que la presencia de la corporación se puede ver y constatar en las carreteras, en zonas urbanas y en las diferentes regiones de la entidad.

«Trabajamos en inteligencia, trabajamos en prevención y vemos las causas que motivan las conductas delincuenciales para tratarlas de mitigar y evitar”, expresó el gobernador de Tamaulipas. NOS VEMOS.