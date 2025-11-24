Por Redacción

Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un atento llamado a la población a implementar medidas de preparación y autocuidado ante el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para las próximas 72 horas.

De acuerdo con la información oficial, se prevén las siguientes condiciones:

Lunes 24: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chiapas, Campeche y Quintana Roo y temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Martes 25: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 26: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.

Además de temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Con el objetivo de salvaguardar a la población, la CNPC mantiene un monitoreo permanente, en coordinación con la Conagua, sobre la evolución de estos fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, se han emitido recomendaciones a las autoridades estatales y municipales para activar las medidas de prevención, preparación y protección correspondientes en las regiones señaladas.

Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales (CNPCmx) y a seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil.

Medidas de preparación y autocuidado ante lluvias intensas

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Medidas de autocuidado ante bajas temperaturas

Usa ropa térmica, gorro, bufanda y cubrir adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacenar agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguardar a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

El Gobierno de México reitera su compromiso de proteger a la población y el llamado a la población a mantenerse informado por los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la CNPC y autoridades estatales y municipales de protección civil.