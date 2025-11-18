Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad Pública informó que al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Palmas Diamante de esta ciudad fronteriza personal de la Guardia Estatal fue abordado por una persona que aseguró haber sido privada de la libertad en un domicilio, en el cual se encontraron armas y una segunda persona igualmente retenida contra su voluntad.

Tras canalizar a las víctimas para recibir atención médica, fueron puestas a disposición de la Unidad de Investigación correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Después de poner a las dos personas bajo resguardo, los indicios encontrados también fueron puestos a disposición de la FGJET con la finalidad de iniciar las investigaciones correspondientes.