Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó 13 casinos usados por grupos de la delincuencia organizada para lavar dinero de actividades criminales. Algunos de estos establecimientos hicieron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia varios países, entre ellos Estados Unidos, parte de ellas a través de plataformas no reguladas, aseguró. El objetivo: dispersar, ocultar y reinsentar recursos ilícitos al sistema financiero mexicano e internacional, expuso.

Pocos minutos después, la Secretaría de Gobernación suspendió, con carácter de “inmediato”, la operación de estos establecimientos de apuestas.

De acuerdo con lo detallado por Hacienda, la investigación se llevó a cabo por meses, de la mano del Gabinete de Seguridad. Se identificaron 13 casinos que realizaban operaciones en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de esos establecimientos, se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), a fin de dar seguimiento a posibles delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y cualquier otra de orden fiscal, informó la dependencia.

Los casinos bloqueados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México; en ellos se detectaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá; así como el uso de plataformas digitales no reguladas.

Esas plataformas, explicó Hacienda en un comunicado, “utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.

Hacienda expuso que su UIF pidió el bloqueo financiero de estos establecimientos, a fin de evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado, pero además de esta medida cautelar se presentarán las denuncias correspondientes ante la FGR y con el aviso a la PFF se busca dar seguimiento a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y otros delitos del orden fiscal.

Gobernación precisó que la suspensión de actividades se llevó a cabo de manera inmediata “para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas”.

Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que varias dependencias del gobierno federal estaban revisando todos los casinos, desde la perspectiva de seguridad y también de cumplimiento de la norma.

“Se están revisando los casinos, desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, Comisión Bancaria y de Valores y UIF; desde la perspectiva de seguridad, y también desde la perspectiva de que cumplan lo que dice la ley”.

GRUPO SALINAS CONFIRMA QUE DE LOS 13 DOS SON FILIALES DE TV AZTECA

Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de establecimientos que estarían lavando dinero se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia. “Confiamos plenamente en ello”, apuntó.

El consorcio informó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son parte de la investigación difundida la esta noche de martes por las autoridades hacendarias.

Según Grupo Salinas, sus empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.

Agregó que sus empresas, en conjunto con sus socios internacionales, en particular del Reino Unido, “han dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.

Grupo Salinas asumió la investigación contra grupos de lavado de dinero como una estrategia de acoso y “confió” en que sus empresas dan “pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.

Si bien la investigación abarca a 13 establecimientos, el corporativo acusó que es “un acto autoritario e infundado”, que atribuye a la procuradora fiscal, Grisel Galeano, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera es la que asumió el rol principal en las investigaciones y en una eventual demanda a la Fiscalía General de la República.

Los permisos para operar casinos por hasta 25 años le fueron otorgados a Tv Azteca en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi al concluir esa administración, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entregó el aval para sorteos.

El permiso abarcaba las apuestas vía internet, telefónica y electrónica.

Ganador Azteca, la razón social que tenía el permiso para operar los sorteos de Tv Azteca, también es parte acusada de la demanda que promovieron los acreedores de la televisora en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. (Dora Villanueva/La Jornada).