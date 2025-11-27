Por Redacción

Ciudad de México- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch dio a conocer hoy por medio de una tarjeta informativa que dos elementos de esta institución, que realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco, se encuentran en calidad de no localizados.

Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

“La SSPC mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para localizar a nuestros compañeros, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad”, informó García Harfuch en su versión oficial.

Refirió que las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto de esta institución, que permanece atenta a brindarles todo el apoyo necesario.

Asimismo, las instituciones del Gabinete de Seguridad han dispuesto todos los recursos a su alcance para esclarecer los hechos y detener a los responsables.